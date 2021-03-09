SURVİVOR 2021 Çağrı Atakan diskalifiyemi oluyor?

SURVİVOR 2021 de heyecan ve adrenalin gittikçe artmaya devam ediyor. Daha önce Acun Ilıcalı tarafından uyarılan Çağrı Atakan,son bölümde yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi bardağı taşıran son damla oldu.

ÇAĞRI ATAKAN SURVİVOR 2O21'DEN DİSKALİFİYEMİ OLUYOR?

Daha önce davranış ve söylemlerinden dolayı Acun Ilıcalı,tarafından iki kez uyarılan Çağrı Atakan, yayınlanan son bölüm fragmanında, Çağrı'nın yarış esnasında karşı takıma adeta çileden çıkarcasına tepki göstermesi üzerine yarışma sunucusu Murat ceylan'ın "Çağrı yeter" demesi üzerine, Çağrı'nın Murat Ceylan'ın üzerine yürüyerek "Ne yeteri sana ne" demesi bardağı taşıran son damla oldu. Yayınlanan tanıtım fragmanında konseyde Acun Ilıcalı'nın Çağrı'ya "Arkadaşıma yaptığın hareketi ben kabül etmiyorum, sen şimde ben yarışmadan çekiliyorm dersen mutlu olurum kararını açıklamanı bekliyorum" demesi Çağrı'nın yarışmadan diskalifiye olacağı yorumlarına neden oldu.

ÇAĞRI ATAKAN BÜYÜK BİR CEAMI ALACAK

SURVİVOR 2021 de yayınlana bir sonraki bölüm tanıtım fragmanında Çağrı Atakan'ın ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafınadan "Arkadaşıma yaptığın hareketi kabül etmiyorum ben yarışmadan çekiliyorum dersen mutlu olurum kararı sen ver" sözünden sonra izleyiciler Ilıcalı'nın Çağrı'yı eleyecek osaydı bir karar vermesi yönünde uyarmaz, direk diskalifiye edildiğini açıklardı. Ilıcalı'nın kararını ver demesinin ardından Çağrı'dan içtenlikte özür dilemesi ve akabinde Çağrı'nın elenmeyerek büyük bir cezaya çarptırılacağı yorumlarına sebep oldu.

Tüm bu gelişmeler üzerine izleyiciler yayınlanacak yeni bölümü merakla bekleyerek Çağrı Atakan'ın durumunu ne olacağını merak etmeye başladı.