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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

24 Nisan akşamı nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapacak olan Survivor 2021 için vatandaşlar, Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi sorularını sıkça internette aratıyor. İşte 76. bölüm ile ilgili merak edilenler...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

TV8'in ilgiyle izlenen Survivor 2021 yarışması bu akşam yine izleyicinin karşısına dokunulmazlık oyunu ile çıkıyor. Takipçilerinin sabırsızlıkla beklediği oyunda kimin kazanacağı ise Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi sorularıyla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI? 24 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Bu akşam TV8 ekranlarında 76. bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor 2021, her zamanki gibi ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarışacağı dokunulmazlık oyunu ile ekranları başındaki izleyenlerle buluşacak. Her bölümünün büyük merakla beklenildiği fenomen yarışmada hangi takımın bu akşamki yarışmayı kazanıp takımına dokunulmazlığı getireceği de merak konusu oldu. Yarışma ile ilgili son durumu ve dokunulmazlığı kimin kazandığını ise yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde yer verecektir.

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - ÜNLÜLER

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Batuhan Karacakaya

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

 İlayda Şeker

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

İsmail Balaban

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Melis Sezer 

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Merve Aydın

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Sergen Bayar

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - GÖNÜLLÜLER

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Aleyna Çalışkan

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

 Aleyna Kalaycıoğlu

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Ayşe Yüksel

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Berkay Yuvakuran

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Steven Salam 

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Uğurtan Dora

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Yiğit Poyraz

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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