TV8'in ilgiyle izlenen Survivor 2021 yarışması bu akşam yine izleyicinin karşısına dokunulmazlık oyunu ile çıkıyor. Takipçilerinin sabırsızlıkla beklediği oyunda kimin kazanacağı ise Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 dokunulmazlık kim kazandı? 24 Nisan 2021 Cumartesi sorularıyla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI? 24 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Bu akşam TV8 ekranlarında 76. bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor 2021, her zamanki gibi ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarışacağı dokunulmazlık oyunu ile ekranları başındaki izleyenlerle buluşacak. Her bölümünün büyük merakla beklenildiği fenomen yarışmada hangi takımın bu akşamki yarışmayı kazanıp takımına dokunulmazlığı getireceği de merak konusu oldu. Yarışma ile ilgili son durumu ve dokunulmazlığı kimin kazandığını ise yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde yer verecektir.

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - ÜNLÜLER

Batuhan Karacakaya

İlayda Şeker

İsmail Balaban

Melis Sezer

Merve Aydın

Sergen Bayar

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - GÖNÜLLÜLER

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Ayşe Yüksel

Berkay Yuvakuran

Steven Salam

Uğurtan Dora

Yiğit Poyraz