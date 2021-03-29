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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da birleşme partisinde eğlenen yarışmacılar eski hayatlarına geri döndü. Survivor'ın 58. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. PekiSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi İşte detaylar...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a birleşme partisi damga vurdu. Yarışmacılar birleşme partisi sonrası eski hayatlarına geri döndü. Survivor'ın 58. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

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SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

 

Survivor 2021'de Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı artık yarışmaya tek adada devam edecek . Acun Ilıcalı Survivor 2021'in birleşme partisine konuk olacak ünlüleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' duyurmuştu.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Survivor 2021 birleşme partisinde geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, DJ'lik yaptı..

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Ayrıca dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne aldı ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Survivor 2021'in 57. bölümünde yarışmacılar birleşme partisinde şarkı söyledi. Şarkı yarışmasında kazanan yarışmacı Aleyna Çalışkan oldu.

Aleyna Çalışkan tekrar sahneye çıktı ve Kenan Doğulu'nun "Kandırdım" şarkısını söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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