Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksettiİnstagram ne oldu? | İnstagram durduruldu sorunu sebebi ne? | İnstagram sorun mu var? 30 Mart SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleBaraj 33. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart SalıDoya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir?Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar! Devam edecek...30 Mart 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı İşte ayrıntılar...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 59. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 MART SALI

Survivor 2021'in 59. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 MART SALI

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde eleme adayı Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Bu akşam bir yarışmacı daha eleme potasına çıkacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2021'in 29 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 58. bölümünde ödül oyunu yalnızca ödül oyunu değil aynı zamanda dokunulmazlık oyunu da. Ünlüler takımı; oyunu kazanarak hem kuru fasulye, pilav ve yoğurtun sahibi oldu hem de dokunulmazlığı kazandı.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da eleme adayı Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT