Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 59. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart Salı İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 MART SALI

Survivor 2021'in 59. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 MART SALI

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde eleme adayı Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Bu akşam bir yarışmacı daha eleme potasına çıkacak. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2021'in 29 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 58. bölümünde ödül oyunu yalnızca ödül oyunu değil aynı zamanda dokunulmazlık oyunu da. Ünlüler takımı; oyunu kazanarak hem kuru fasulye, pilav ve yoğurtun sahibi oldu hem de dokunulmazlığı kazandı.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da eleme adayı Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.