TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 77. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 NİSAN PAZAR

Survivor'ın 77. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 NİSAN PAZAR

Survivor 2021'in 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlannan bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli olacak. Ekeme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...