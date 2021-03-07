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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Pazar

Survivor 2021'in 42. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Pazar İşte detaylar...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Pazar

Survivor 2021'in 42. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Pazar İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 MART PAZAR

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 MART PAZAR

Survivor Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından oldu.

Gönüllüler takımı konseyde 5 oy Hanzade'ye 5 oy da Öykü'ye verdi. Hanzade ve Öykü eşit oya sahip oldukları için bu haftanın ilk iki eleme adayı oldular.

Haftanın 3. eleme adayı bu akşam belli olacak. 3. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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