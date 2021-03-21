Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Mart Pazar Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 52. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kıran kırana yarıştı. Konseyde bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Mart Pazar İşte detaylar...

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Survivor 2021'in 52. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 21 Mart Pazar İşte detaylar... SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 MART PAZAR Survivor 2021'in 52. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 MART PAZAR Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için oylamalarını yapmıştı. Survivor'da haftanın ilk adayı Gonca olmuştu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belirlenecek. Eleme potasına giren ikinci yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir... Berkem Temizel Gece Editörü dokunulmazlık oyunu