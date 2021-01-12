Survivor 2021 eleme adayları kimler? Adaya kim veda etti? Kim elendi?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma Survivor 2021 izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya rekabet içinde olduğu yarışmada kinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor 2021 eleme adayları kimler? Adaya kim veda etti?

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021'de geçtiğimiz akşam ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Oyunu kaybeden gönüllüler takımı oldu ve ilk eleme adayını çıkardı. Buna göre Survivor adasına veda edebilecek ilk isim Sena oldu. İkinci eleme adayı olarak gönüllüler Uğurtan Dora'yı yazdı.

Survivor Uğurtan kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

SURVİVOR 2021'DE ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de adaya veda edecek ilk isim için bu akşam eleme yapılacak. Adada eleme heyecanı yaşanırken elenecek isim merak konusu oldu.

Survivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Nereli?