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Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 gönüllüler takımında kimler yarışacak?

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor'ın 2021 kadrosu belli oldu. Yeni sezonda gönüllüler takımında kimlerin yer alacağı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 gönüllüler takımında kimler yarışacak? İşte 2021 gönüllüler takımı...

Yeni sezona 9 Ocak cumartesi günü başlayacağı müjdesi verilen sevilen yarışma Survivor'un yarışmacı kadroları merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 gönüllüler takımında kimler yarışacak? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
*Ayşe Yüksel
*Steven
*Aleyna Kalaycıoğlu
*Sancakay Ilım Morgül
*Sena Özdemir
*Yiğit Poyraz                                                                                                                                              *Uğurtan Dora
*Emin Günenç
*Yunus Emre Karacak
*Hanzade Durmuş Ofluoğlu
*İlayda Şeker

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler ile Gönüllüler takımının yer aldığı yarışma Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında yeni sezonda yayınlanmaya başlayacak... 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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