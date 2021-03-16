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Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Mart Salı

Survivor 2021'in 44. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Ada konseyi sonunda bir kişi adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Mart Salı Detaylar haberimizde...

Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Mart Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 16 Mart Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşı geldi. Her iki takım için de önemi büyük olan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Ayrıca bir yarışmacı elenerek adaya veda etmek durumunda kaldı. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Mart Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 9-16 MART SALI

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 9 MART SALI

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu.

İkinci aday olarak eleme potasına çıkan isim ise Hanzade olmuştu.

Bu akşam bir isim daha eleme potasına çıkacak ve 3 yarışmacıdan biri adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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