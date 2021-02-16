TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan dorukta. Survivor 2021'in 16 Şubat Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bir yarışmacı ise adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Şubat Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 16 ŞUBAT SALI

Survivor 2021, 28. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 ŞUBAT SALI

Birinci aday Doğan, ikinci aday çağrı olmuştu. Üçüncü eleme adayını adayını bu akşam SMS birincisi söyleyecek ve eleme adaylarından en az oyu alan kişi adaya veda edecek. Survivor'a veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021, 28. bölümünde ödül oyunu oynandı.

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, oyunu kazanan takımın çift kişilik iki yatağı bir hafta boyunca kullanabileceğini ve oyunu kazandıkları anda ve ertesi sabah menemen ve birer dilim ekmek yiyebileceklerini belirtti.

Kırmızı takım ve Mavi takım voleybol oynadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Acun Ilıcalı, maç sonrası gönüllüler takımında Aleyna Kalaycı ve yeni yarışmacı Berkay'ı performansı dolayısıyla tebrik etti.