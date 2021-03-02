TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan dorukta. Survivor 2021'in 2 Şubat Mart Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bir yarışmacı ise elendi. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 2 Mart Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 2 MART SALI

Survivor 2021, 39. bölümünde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 MART SALI

Eleme adayı olarak birinci konseyde ünlüler takımı Öykü'nün adını, ikinci konseyde gönüllüler takımı Aleyna Çalışkan'ın adını vermişti. Diğer adayı SMS birincisi söyleyecek ve 1 kişi adaya veda edecek. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 38. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Gönüllüler takımı ödül oyunlarındaki yenilmezliğini devam ettirmek için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllülerin kıran kırana yarıştığı oyunda kazanan yine gönüllüler oldu.

Gönüllüler takımının kazandığı ödül tost, poğaçanın da olduğu kahvaltı oldu.