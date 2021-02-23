TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan dorukta. Survivor 2021'in 23 Şubat Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bir yarışmacı ise adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Şubat Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 ŞUBAT SALI

Survivor 2021, 34. bölümünde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 ŞUBAT SALI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Haftanın 1. eleme adayı Yiğit olmuştu.

Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümde ünlüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Ünlüler Takımı oylarını kullanmıştı. Konseyin sonunda eleme potasına giren isim Çağrı olmuştu.

Bu akşam konseyde bir isim daha eleme potasına girecek ve 3 eleme adayından biri adaya veda edecek. Survivor 2021'den elenen aday belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 22 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 33. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı Pazar akşamı konseyde Survivor'a yeni bir yedek yarışmacının katılacağını açıklamıştı. Yedek yarışmacı Çağman Çatay, bugün yarışmaya dahil oldu. Çağman Çatay, Ünlüler takımında yarışmaya başladı.

Survivor 2021'in 33. bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu.