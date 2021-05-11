TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 11 Mayıs Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 11 Mayıs Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 MAYIS SALI

Survivor'da haftanın iletişim oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 MAYIS SALI

Survivor 2021'in 8 Mayıs Cumartrsi günü yayınlanan bölümünde Kırmızı takım eleme adayı olarak Batuhan Karacakayayı çıkardı. Batuhan genellikle SMS birincisi ya da ikincisi oluyor. Kırmızı takım ikinci dokunulmazlığı alıp Mavi takımdan eleme adayı çıkararak karşı takımdan bir kişinin elenmesini istiyor.

Haftanın ikinci eleme adayı 9 Mayıs Pazar akşamı konseyde belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım kazandığı için mavi takım arkadaşlarından birini eleme potasına çıkarmak için oylarını kullandı. Eleme potasına giren yarışmacı Poyraz oldu.

Bu akşam potaya 2 yarışmacı daha girecek. SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA ÇALIŞKAN

Aleyna Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisidir.

Aleyna Çalışkan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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BATUHAN KARACAKAYA (Oyuncu)

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış.

Batuhan Karacakaya'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

MERVE AYDIN (Milli basketbolcu)

10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Merve Aydın'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SERGEN BAYAR

Survivor’a yedek yarışmacı olarak katılan Sergen Bayar, spor eğitmenliği ve modellik yapıyor.

Sergen Bayar'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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STEVEN SALAM

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelerek burada ikamet etmeye başladı. Lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamladı.

Steven Salam'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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