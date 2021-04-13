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Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 13 Nisan Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 69. bölümüne iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 13 Nisan Salı İşte detaylar.

Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 13 Nisan Salı

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 13 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 13 Nisan Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 NİSAN SALI

Survivor 2021'in 13 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 NİSAN SALI

Survivor'ın 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı. 

Bu yenilgi sonrası konseyde Aleyna Çalışkan'ın adı eleme adayı olarak çıktı.

Survivor 2021'in 12 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 67. bölümünde ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Konseyde en çok ismi çıkarak eleme potasına giren isim "Hanzade" oldu.

Survivor'da bu akşam 1 isim adaya veda edecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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