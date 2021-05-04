TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 4 Mayıs Salı günkü bölümünde iletişim oyunu damga vurdu. Konsey sonunda eleme potasına giren bir yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alarak adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 4 Mayıs Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 4 MAYIS SALI

İletişim oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 4 MAYIS SALI

Survivor'ın 81. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Survivor 2021'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar günkü bölümünde haftanın ikinci eleme adayı Merve oldu. Bu akşam eleme potasına girecek olan isimlerin ardından SMS'lerde en az oyu olarak adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...