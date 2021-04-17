Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021
Survivor 2021'de bu akşam ekranlara gelecek 71. bölümde ilk eleme adayının kim olduğunu merak edenler, Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021 sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021 başlıkları bu akşam nefesleri kesecek dokunulmazlık yarışmasının ardından en çok aratılan arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde ayrıntılarıyla yer verdik.
SURVİVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR 17 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 NİSAN 2021
Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021 bu akşam 71. bölümüyle TV8 ekranlarına gelecek. Bu akşam gerçekleşecek dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergilerken yarışma sonrasında düzenlenecek ada konseyinde Ünlüler veya gönüllüler arasından ilk eleme adayı seçilecek. Ada konseyinde hangi takımdaki yarışmacıların eleme potasına girdiğini ve eleme adayının kim olduğunu yayınla eş zamanlı olarak biz de haberimizde vereceğiz.