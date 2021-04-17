Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021 başlıkları bu akşam nefesleri kesecek dokunulmazlık yarışmasının ardından en çok aratılan arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde ayrıntılarıyla yer verdik.

SURVİVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR 17 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 NİSAN 2021

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021 bu akşam 71. bölümüyle TV8 ekranlarına gelecek. Bu akşam gerçekleşecek dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergilerken yarışma sonrasında düzenlenecek ada konseyinde Ünlüler veya gönüllüler arasından ilk eleme adayı seçilecek. Ada konseyinde hangi takımdaki yarışmacıların eleme potasına girdiğini ve eleme adayının kim olduğunu yayınla eş zamanlı olarak biz de haberimizde vereceğiz.

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - ÜNLÜLER

Batuhan Karacakaya

Çağrı Atakan

İlayda Şeker

İsmail Balaban

Melis Sezer

Merve Aydın

Sergen Bayar

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - GÖNÜLLÜLER

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

Ayşe Yüksel

Berkay Yuvakuran

Steven Salam

Sultan Reşat

Uğurtan Dora

Yiğit Poyraz