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  3. Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021

Survivor 2021'de bu akşam ekranlara gelecek 71. bölümde ilk eleme adayının kim olduğunu merak edenler, Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021 sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021 başlıkları bu akşam nefesleri kesecek dokunulmazlık yarışmasının ardından en çok aratılan arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde ayrıntılarıyla yer verdik.

SURVİVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR 17 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 NİSAN 2021

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021 bu akşam 71. bölümüyle TV8 ekranlarına gelecek. Bu akşam gerçekleşecek dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergilerken yarışma sonrasında düzenlenecek ada konseyinde Ünlüler veya gönüllüler arasından ilk eleme adayı seçilecek. Ada konseyinde hangi takımdaki yarışmacıların eleme potasına girdiğini ve eleme adayının kim olduğunu yayınla eş zamanlı olarak biz de haberimizde vereceğiz. 

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - ÜNLÜLER

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Batuhan Karacakaya

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Çağrı Atakan

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

 İlayda Şeker

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

İsmail Balaban

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Melis Sezer 

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Merve Aydın

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Sergen Bayar

SURVİVOR'DA EN SONA KALAN YARIŞMACILAR - GÖNÜLLÜLER

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Aleyna Çalışkan

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

 Aleyna Kalaycıoğlu

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Ayşe Yüksel

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Berkay Yuvakuran

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Steven Salam 

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Sultan Reşat

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Uğurtan Dora

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Yiğit Poyraz

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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