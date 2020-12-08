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  3. Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

İsmail YK Survivor'a mı gidiyor? Bu yıl bomba transferlerle gündemden düşmeyen Survivor 2021'e bir ismin daha dahil olduğu iddia edildi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan İsmail YK Survivor kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı.

Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

İsmail YK Survivor'a mı gidiyor? Sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan bu iddia İsmail YK hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

Geçtiğimiz günlerde Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in Survivor 2021 kadrosuna dahil edildiği açıklanmıştı. Bu iddialar sıcaklığını korurken kulislerde dönen başka bir iddia ise Survivor izleyicilerini heyecanlandırdı. 

Ünlü şarkıcının sevenleri bu güzel haber karşısında havalar uçarken konuyla ilgili Acun Ilıcalı ve İsmail YK'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 'Issız Adam' dizisi ile ün yakalayan Cemal Hünal'ın 'Survivor 2021' kadrosunda yer alacağını açıklamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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