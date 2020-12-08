Survivor 2021 kadrosuna bomba transfer! İsmail YK Survivor'a mı gidiyor?

İsmail YK Survivor'a mı gidiyor? Sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan bu iddia İsmail YK hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in Survivor 2021 kadrosuna dahil edildiği açıklanmıştı. Bu iddialar sıcaklığını korurken kulislerde dönen başka bir iddia ise Survivor izleyicilerini heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcının sevenleri bu güzel haber karşısında havalar uçarken konuyla ilgili Acun Ilıcalı ve İsmail YK'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 'Issız Adam' dizisi ile ün yakalayan Cemal Hünal'ın 'Survivor 2021' kadrosunda yer alacağını açıklamıştı.