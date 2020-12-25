TV8’in yeni sezonda heyecanla beklenen yarışma programı Survivor 2021'in ekranlara gelmesine az bir süre kaldı. Survivor hayranları yarışmanın ne zaman başlayacağı ve yeni sezon kadrosunda kimlerin yarışacağını araştırmaya başladı. Peki Survivor 2021 ne zaman başlıyor, kimler var? Ne zaman yayınlanacak? Survivor hangi kanalda yayınlanıyor 2021? İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı her yıla damgasını vuran fenomen yarışma programı Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yeni sezonun yarışmacı adayları titizlikle seçilmeye devam ederken yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takım oluşturuluyor.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor'a dair detayları yarışmanın yapımcısı olan Acun Ilıcalı kişisel hesabından paylaşıyor. Bu sezonun yarışmacı kadrosunda ilk isim olarak Cemal Hünal'ın gideceğini açıkladı. Kadroda olacak diğer yarışmacılara dair henüz bir resmi açıklama Ilıcalı tarafından yapılmadı.