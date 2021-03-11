TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021'in 45. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 11 Mart Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 11 MART PERŞEMBE

Survivor 2021'in 45. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor 2021, 44. bölümünde iletişim oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı kazandıkları oyunun sonunda sevinç gösterilerinde bulundu. Bunun üzerine her iki takımın yarışmacıları arasında ortam gerildi.

Daha önce Acun Ilıcalı tarafından uyarılan Çağrı Atakan, Steven ile tartışma yaşadı. Steven'ın üzerine yürüyen Çağrı Atakan, yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın uyarıda bulunması üzerine ona da resti çekti.

Steven'ın gülmesine de sinirlenen Çağrı, Murat Ceylan'a "Sana ne?" yanıtını verdi. Çağrı Atakan, öfkesini dindiremeyince Çağrı "Beni bu yarışmadan alın" diye bağırdı. Agresif tavırlar sergileyen yarışmacıyı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Çağrı'yı birçok kez uyardığını ifade etti. Çağrı'nın Murat Ceylan'a oyunda sergilediği tavrı kendisine yapılmış gibi gördüğünü ifade eden Acun Ilıcalı; "Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Benim açımdan bu kabul edilebilir değil." dedi.

Murat Ceylanın uyarıda bulunmasını o an "Bir sus artık Çağrı" olarak algıladığını ifade eden Çağrı, o an yaşanılanların birçoğunu hatırlamadığını söyledi.

Acun Ilıcalı, Çağrı'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Çağrı 5 ödülden mahrum bırakılacak.

"Ben bu sebepten seni elemem ama yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diyen Acun Ilıcalı "Bizim ekibimizden birine söz söylenmesini kabul etmiyorum, biz yarışmacılara moral vermekten başka bir şey yapmadık. Murat'ın iyi niyeti belli zaten. Ben arkadaşıma yapılan hareketi kabul etmiyorum. 5 ödülden yararlanamayacaksın. Ben bunu kaldırırım, dayanırım, mücadeleme devam edeceğim diyorsan o hakkın var. " ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine "Çağrı ben bunun cevabını bir sonraki konseyde versem olur mu?" dedi. Ünlüler yarışmacısı Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı'dan yarışmaya devam edip etmeyeceğine karar vermek için 1 hafta süre istedi. Acun Ilıcalı da kabul etti.

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından aday çıkarmak için konseyde oylarını vermişti. Gönüllüler takımın oyları sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu.

Survivor 2021'in 44. bölümünde gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe en çok oyu aldı. Ayşe eleme adayı olarak Dora'nın ismini verdi.

Dora, Hanzade, Öykü Uysal ve Aleyna Çalışkan arasından adaya veda eden isim Öykü Uysal oldu.