TV 8'in Survivor'ın 68. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 12 NİSAN PAZARTESİ

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor'ın 67. bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

Survivor'ın 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı.

Bu yenilgi sonrası konseyde Aleyna Çalışkan'ın adı eleme adayı olarak çıktı.

Survivor 2021'in 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 67. bölümünde ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Konseyde en çok ismi çıkarak eleme potasına giren isim "Hanzade" oldu.