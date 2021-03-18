TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021'in 50. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Mart Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 18 MART PERŞEMBE

Survivor 2021'in 50. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SURVİVOR GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor iletişim oyunu 9-9 beraberlik dolayısıyla bayrak yarışına kaldı. Gönüllüler takımından Ayşe ve Steven, Ünlüler takımından Merve ve İsmail bayrak yarışında karşılaştı. Bayrak mücadelesinde kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Yarışmacılar ailelerinden gelen postaları okuma hakkı elde etti.

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu.

İkinci aday olarak eleme potasına çıkan isim ise Hanzade olmuştu.

Survivor'ın 49. bölümünde bir isim daha eleme potasına çıktı. Gönüllüler takımında SMS oylamasında en çok oyu alan yarışmacı Ayşe oldu.

Ayşe, eleme adayı olarak Yunus Emre'nin adını verdi.

Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Yunus Emre arasından adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.