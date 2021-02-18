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Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Şubat Perşembe

Survivor'da heyecan dorukta. TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2021'in 30. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Şubat Perşembe İşte detaylar...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Şubat Perşembe

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da ödül oyunu heyecanı... Survivor 2021'in 30. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Şubat Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 18 ŞUBAT PERŞEMBE

Survivor 2021, 18 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümünde ödül oyunu oynanacak. Kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021,  29. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi.

İletişim oyununun ödülü bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.

İletişim oyununu kazanmak için ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kıyasıya rekabet etti.

Ünlüler takımında 9. sayı Doğan'dan geldi. İletişim oyununu Ayşe'ye karşı alan Merve, Ünlüler Takımı'na iletişim ödülünü getirdi.

Survivor'ın 29. bölümünde adaya bir isim veda etti. Birinci aday Doğan, ikinci aday Çağrı olmuştu. Üçüncü eleme adayını SMS birincisi Batuhan, belirledi. Batuhan eleme potasına Hayrettin'i soktu.

Doğan, Çağrı ve Hayrettin arasından en az oyu alarak adaya veda eden isim Hayrettin oldu.

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

Berkem Temizel
Gece Editörü
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