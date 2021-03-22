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Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Mart Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 53. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Pazartesi Detaylar haberimizde...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Mart Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 22 Mart Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 MART PAZARTESİ

Survivor 2021'in 53. bölümünde ödül oyunun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'in 52. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 10'a 7 skorla Ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde  eleme adayını belirlemek için oylamalarını yapmıştı. Survivor'da haftanın ilk adayı Gonca olmuştu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı dün belirlendi. Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için oylarını kullandı. Eşit oy almaları dolayısıyla eleme potasına giren yarışmacılar Aleyna Çalışkan ve Hanzade oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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