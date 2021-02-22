Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 33. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ayrıca yeni bir yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 22 Şubat Pazartesi Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 ŞUBAT PAZARTESİ

Survivor 2021'in 22 Şubat Pazartesi günü 33. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geliyor.

Acun Ilıcalı Pazar akşamı konseyde Survivor'a yeni bir yedek yarışmacının kayılacağını açıklamıştı. Yedek yarışmacı Çağman Çatay, bugün yarışmaya dahil oluyor.

Survivor 2021'in 33. bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVIVOR 2021'İN YENİ YARIŞMACISI ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor 2021'in 33. bölümünde dahil yarışmaya yedeklerden dahil olan Çağman Çatay izleyicilerin dikkatini çekti.

Çağman Çatay'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 32. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyununa çıktı ve gönüllüler takımı erkekler ve kadınlarda da kazanan taraf oldu.

Survivor 2021'in 21 Şubat Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Dikkatle birlikte denge ile konsantrasyonun da bir hayli önem taşıdığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Haftanın 1. eleme adayı Yiğit olmuştu.

Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümde haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Ünlüler Takımı oylarını kullandı.

Konseyin sonunda eleme potasına giren isim Çağrı oldu.