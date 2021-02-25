Dünyanın en zor yarışması Survivor'da ödül oyunu heyecanı... Survivor 2021'in 35. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Şubat Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 25 ŞUBAT PERŞEMBE

Survivor 2021'in 35. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021, 34. bölümünde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya gelmişti.

Survivor 2021'de Gönüllüler takımı iletişim oyunu kazanmamıştı. Oyun için iyi bir performans sergileyen Gönüllüler, Instagram'a filtreli fotoğraf koyma ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuma hakkını kazanmıştı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Haftanın 1. eleme adayı Yiğit olmuştu.

Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümde ünlüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Ünlüler Takımı oylarını kullanmıştı. Konseyin sonunda eleme potasına giren isim Çağrı olmuştu.

Survivor 2021'in geçen bölümünde en çok SMS oyunu alan Batuhan olmuş ve eleme adayı olarak İlayda'nın adını vermişti.

Yiğit, Çağrı ve İlayda arasından adaya veda eden isim Yiğit olmuştu.