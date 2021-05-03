TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 3 Mayıs Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 3 Mayıs Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 3 MAYIS PAZARTESİ

Survivor'ın 3 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyununu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor'ın 81. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf gönüllüler takımı oldu.

Survivor 2021'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar günkü bölümünde haftanın ikinci eleme adayı Merve oldu.