TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021'in 40. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 4 Mart Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 4 MART PERŞEMBE

Survivor 2021'in 40. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021, 39. bölümünde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. İletişim oyununda kazanan taraf 10'a 9 skorla Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı oyunu kazanarak ailelerinden gelen mektupları okumayı hak etti.

Eleme adayı olarak birinci konseyde ünlüler takımı Öykü'nün adını, ikinci konseyde gönüllüler takımı Aleyna Çalışkan'ın adını vermişti.

Survivor'ın 39. bölümünde Batuhan birinci oldu ve eleme adayı olarak Çağman'ın adını söyledi. Ayşe ise Hanzade'yi eleme potasına soktu.

Adaya veda eden isim Çağman oldu.