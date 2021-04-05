Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 63. bölümüne hem ödül oyunu hem de basket maçı damga vurdu. Programa Marko Jaric konuk oldu. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi İşte detaylar...

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