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Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 63. bölümüne hem ödül oyunu hem de basket maçı damga vurdu. Programa Marko Jaric konuk oldu. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi İşte detaylar...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 63. bölümünde ödül oyunu oynandı. Basket maçı oyunu için programa Marko Jaric misafir oldu. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor basket maçının kazananı hangi takım oldu? 5 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 5 NİSAN PAZARTESİ

Survivor'ın 5 Nisan Pazartesi günkü bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR BASKET MAÇININ KAZANANI HANGİ TAKIM OLDU? 5 NİSAN PAZARTESİ

Survivor'ın 5 Nisan Pazartesi günkü bölümüne Marko Jaric, konuk oldu. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Marko Jaric kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Marko Jaric eşi kim? Hangi takımlarda oynadı? | Adriana Lima ile mi evli?Marko Jaric kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Marko Jaric eşi kim? Hangi takımlarda oynadı? | Adriana Lima ile mi evli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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