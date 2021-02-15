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  3. Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Pazartesi

Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Pazartesi

Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 28. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Pazartesi Ayrıntılar haberimizde...

Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 28. bölümünde ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Pazartesi İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 ŞUBAT PAZARTESİ

Survivor 2021, saat 20.00'de 28. bölümüyle TV 8'de ekrana gelecek. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Pazar

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 27. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

İkinci dokunulmazlık oyunu Survivor'ın klasik oyunlarından ve yarışmacıların dengelerini ortaya çıkaran bir oyun oldu. 

Dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından Doğan olmuştu.

Survivor 2021'de haftanın İkinci eleme adayı 27. bölümde belli oldu. Eleme potasına giren ikinci isim Çağrı oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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