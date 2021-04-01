TV 8'in sevilen yarışmnası Survivor'ın 60. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bir yarışmacı konsey sonunda elenerek adaya veda etti. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 1 Nisan Perşembe İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 NİSAN PERŞEMBE

Finale adım adım giderken yarışmacılar arasında kızışan rekabet ödül oyununda da kendini gösterdi. Ödül oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 1 NİSAN PERŞEMBE

Survivor'da eleme adayı Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Survivor'ın geçen bölümünde bir yarışmacı daha eleme potasına çıktı. Eleme potasına giren yarışmacı Öykü oldu.

Bu akşam adaya 1 isim veda edecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...