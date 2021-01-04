Survivor 2021'in yeni sezona başlamasına sayılı gün kala yarışmanın hayranları tarafından takımlarda yer alacak isimler merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafında Survivor 2021'de hangi ünlülerin yarışacağı araştırma konusu oldu. Peki Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 ünlüler takımında kimler yarışacak? İşte Survivor 2021 ünlüler takım kadrosu...

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

*Cemal Hünal (oyuncu)

*İsmail Balaban (baş pehlivan)

*Melis Sezer (milli tenisçi)

*Öykü Çelik (oyuncu)

*Batuhan Karacakaya (oyuncu)

*Çağrı Atakan (oyuncu)

*Hayrettin (oyuncu)

*Barış Özbek (futbolcu)

*Meryem Kasap (milli atlet)

*Merve Aydın (milli basketbolcu)

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon ve resmi sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre Survivor yeni sezona 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayacak.