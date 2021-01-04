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  3. Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

TV 8 ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen yarışması Survivor 2021'in heyecanla beklenen ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan isimler haberimizde.

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

Survivor 2021 ikinci fragmanı TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yayınlandığı her sezonda reyting rekoru kıran Survivor 2021'e sayılı günler kaldı. İşte merakla beklenen Survivor 2021 tanıtım fragmanı ve gönüllüler takımı haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İlk yayınlanan tanıtım fragmanında ünlüler takım kadrosu açıklanmıştı. Şimdi ise ikinci fragman ile merak edilen gönüllüler takımı açıklandı. İşte gönüller takım kadrosu...

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

REŞAT: "Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler bu yıl Survivor'da beni seyretsinler. Bu sefer ırmağa gitmiyorum. Bekle beni Survivor sana geliyorum."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

ALEYNA: "Peşimden gidecek cesaretim vardı. Gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor ile taçlandırmaya geliyorum."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

UĞURTAN: "Buraya size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

İLAYDA ŞEKER: "Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum"

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

STEVEN: "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var ona ulaşmaya gidiyorum. Wakanda forever"

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

SANCAKAY: "Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

YUNUS EMRE: "Babam Reşit Karabacak. Şampiyon Survivor'a seni en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

AYŞE: "Güler yüzümle güldüreceğim. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?"

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

EMİN: "Şampiyonluğa açılan kapının anahtarı olmak istiyorum. Bekle beni Survivor."

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

SENA: "Şimdiye kadar hep finişe koştum. Survivor'da şampiyonluğa koşacağım"

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

POYRAZ: "Sıkı durun. Bu sene Dominik'te poyraz çok sert esecek"

Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

HANZADE: "Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz."

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında başlayacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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