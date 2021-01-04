Survivor 2021'den ikinci fragman geldi! İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı

Survivor 2021 ikinci fragmanı TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yayınlandığı her sezonda reyting rekoru kıran Survivor 2021'e sayılı günler kaldı. İşte merakla beklenen Survivor 2021 tanıtım fragmanı ve gönüllüler takımı haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

İlk yayınlanan tanıtım fragmanında ünlüler takım kadrosu açıklanmıştı. Şimdi ise ikinci fragman ile merak edilen gönüllüler takımı açıklandı. İşte gönüller takım kadrosu...

REŞAT: "Daha önce Karadeniz fırtınası görmeyenler bu yıl Survivor'da beni seyretsinler. Bu sefer ırmağa gitmiyorum. Bekle beni Survivor sana geliyorum."

ALEYNA: "Peşimden gidecek cesaretim vardı. Gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor ile taçlandırmaya geliyorum."

UĞURTAN: "Buraya size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez."

İLAYDA ŞEKER: "Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum"

STEVEN: "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Tek hedefim var ona ulaşmaya gidiyorum. Wakanda forever"

SANCAKAY: "Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu."

YUNUS EMRE: "Babam Reşit Karabacak. Şampiyon Survivor'a seni en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum." AYŞE: "Güler yüzümle güldüreceğim. Rüzgarımla parkurları estireceğim. Hazır mısınız?"

EMİN: "Şampiyonluğa açılan kapının anahtarı olmak istiyorum. Bekle beni Survivor."

SENA: "Şimdiye kadar hep finişe koştum. Survivor'da şampiyonluğa koşacağım"

POYRAZ: "Sıkı durun. Bu sene Dominik'te poyraz çok sert esecek"

HANZADE: "Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz."

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında başlayacak.