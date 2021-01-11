Survivor 2021 bu sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı Survivor'da son olarak bir diskalifiye durumu ve bir yarışmacının Survivor’a devam edememe ihtimali gündeme geldi. Bu olayın ardından yarışmanın ilk haftasından sakatlıkları nükseden Cemal Hünal'in yarışmaya veda edeceği hakkında iddialar ortaya atıldı.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı.

CEMAL HÜNAL SURVİVOR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın “Senin Survivor’a devam edememe ihtimalin var” sözleri herkeste merak uyandırdı. Bu sözlerin ardından yarışmacıların da şok yaşadığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Bu olayın ardından geçtiğimiz bölümlerde sakatlanan Cemal Hünal'ın adaya veda edeceği iddiaları ortaya atıldı. Konunun Cemal Hünal ile ilgili olup olmadığı ise bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacak.