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  3. Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış, Doğan'ın üzerine koşuyor!

Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış, Doğan'ın üzerine koşuyor!

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor 2021'in 43. fragmanı yayınlandı. Fragmanda gergin olan ünlüler adasında kavga çıktığı ve Barış'ın kendisine 'Karaktersizsin' demesi üzerine Doğan'ın üzerine doğru koştuğu görülüyor.

Büyük bir heyecanla beklenen, TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2021'in 43. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ünlüler adasına kaos hakim. Açlık ve özlemin hat safhada yaşandığı yarışmada ünlüler adasını oldukça gergin anlar bekliyor.

9. haftanın dokunulmazlık oyunlarında iki oyunu da kaybeden takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı aralarında 3 eleme adayı çıkardı. Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünde ise ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Ancak fragmanda, oyun sonrasında ünlüler takımında iplerin gerildiği görünüyor. Ünlüler takımında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri Barış'ı kızdırıyor.

BARIŞ, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMIYOR 

Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın, "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında Doğan, "Karaktersizsin oğlum sen" diye çıkış gösterince Barış sinirlerine hakim olamıyor ve arkadaşlarından kurtulup Doğan'ın üzerine koşmaya başlıyor.

 

Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış, Doğan'ın üzerine koşuyor!Survivor 2021'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Barış, Doğan'ın üzerine koşuyor!

 

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