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Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlik

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımına çıkışı ve Steven ve Çağrı arasında yaşanan çatışma damga vurdu.

Survivor 2021'in 16 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununun yaşanacağı yeni bölümde Ünlüler ve gönüllüler güce dayalı oyunu kazanmak için müthiş bir mücadele sergileyecek.

''DİLİN İÇERİDE DURACAK''

Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ise ünlüler ve gönüllüler arasında hırstan dolayı gerginlik tırmanıyor. Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor. Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor. Steven'in da karşılık vermesiyle oyun alanı karışıyor. Takım arkadaşları Çağrı'yı güçlükle durdurmaya çalışıyor.

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlik

ACUN, GÖNÜLLÜLER TAKIMINA SİTEM EDİYOR

Diğer yandan ise dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gönüllüler takımına bağırıyor. Yarışmacıların yanına gelen Ilıcalı, Ilıcalı "Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa, altınız birden 'Bileğimiz ağrıyor' deyin mesela" sözleriyle tepki gösteriyor.

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlikSurvivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlikSurvivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlik

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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