Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı arasındaki gerginlik

Survivor 2021'in 16 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununun yaşanacağı yeni bölümde Ünlüler ve gönüllüler güce dayalı oyunu kazanmak için müthiş bir mücadele sergileyecek.

''DİLİN İÇERİDE DURACAK''

Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ise ünlüler ve gönüllüler arasında hırstan dolayı gerginlik tırmanıyor. Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor. Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor. Steven'in da karşılık vermesiyle oyun alanı karışıyor. Takım arkadaşları Çağrı'yı güçlükle durdurmaya çalışıyor.

ACUN, GÖNÜLLÜLER TAKIMINA SİTEM EDİYOR

Diğer yandan ise dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gönüllüler takımına bağırıyor. Yarışmacıların yanına gelen Ilıcalı, Ilıcalı "Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa, altınız birden 'Bileğimiz ağrıyor' deyin mesela" sözleriyle tepki gösteriyor.