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  3. Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı! Fragmana sakatlıklar damga vurdu

Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı! Fragmana sakatlıklar damga vurdu

TV8'in merakla beklenen Survivor 2021 yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2021'in ilk fragmanında Cemal Hünal ve Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması izleyenlerde endişe yaratırken takımlar arası değişimde kimin adının çıkacağı da merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı. İlk fragmanın ilk yarışması heyecanı doruklara çıkartırken yaşanan sakatlıkların ardından yarışmacıların durumu ise izleyenleri meraklandırdı.

İLK FRAGMANDA SAKATLIKLAR PEŞPEŞE GELDİ

Acun Ilıcalı'nın "Survivor 2021'e hoş geldiniz arkadaşlar" anonsuyla startı verilen fenomen programda, yarışmacılar arasındaki ilk günden başlayan rekabet dikkat çekti. Survivor ünlüler takımında Cemal Hünal'ın, gönüllüler takımında ise Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması fragmana damga vuran anlardan oldu.

Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı! Fragmana sakatlıklar damga vurdu

AUCN ILICALI'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sezonun ilk paylaşımını yaptı. Ünlü televizyoncu ilk bölümün yarın akşam yayınlanacağı sosyal medya hesabından duyurdu.

 

 

Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı! Fragmana sakatlıklar damga vurdu

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı! Fragmana sakatlıklar damga vurdu

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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