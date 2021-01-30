Survivor 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16. bölüm ilk eleme adayı kim oldu?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. TV8'in fonemen yarışması Survivor 2021'in 16. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2021'in fragmanında Acun Ilıcalı, yeni bir yarışmacının yarışmaya veda edeceğini açıkladı. Peki Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? | Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 30 Ocak İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 30 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 16. bölümde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Nefes kesen mücadelede Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de dokunulmaz oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

SURVİVOR 16. BÖLÜM İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım için ilk olarak SMS halk oylaması yapılacak. Sonrasında ada oylaması ile haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Survivor 1. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de gönüllüler takımında haftanın SMS birincisi bir kez daha Poyraz oldu, ünlüler takımında ise haftanın SMS birincisi İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımından Poyraz eleme adayı olarak Duygu'yu söyledi. Ünlüler takımından İsmail ise eleme adayı olarak Bahar'ın adını söyledi. Aleyna ile İlayda ile birlikte 4 isimden en az SMS'i olan adaya veda edecek. Bu isimlerden elenen isim Ünlüler takımından BAHAR oldu.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birincigelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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MELİS SEZER (Milli tenisçi)

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ÖYKÜ ÇELİK (Oyuncu)

13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor.

Öykü Çelik'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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BATUHAN KARACAKAYA (Oyuncu)

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış.

Batuhan Karacakaya'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ÇAĞRI ATAKAN (Oyuncu)

Çağrı Atakan Ankara'da doğdu ve Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veriyor. Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

Çağrı Atakan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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HAYRETTİN (Oyuncu)

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Gerçek adı: Hayrettin Onur Karaoğuz. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı.

Hayrettin Onur Karaoğuz'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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BARIŞ ÖZBEK (Futbolcu)

Survivor'da yarışacak olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti.

Barış Özbek'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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MERYEM KASAP (Milli atlet)

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

Meryem Kasap'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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MERVE AYDIN (Milli basketbolcu)

10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Merve Aydın'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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BAHAR SEVİS (Yedek yarışmacı)

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alıyor.

Yoga eğitmeni olan Bahar, güzelliği ile dikkatleri çekti.

Bahar Sevis'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor’a yedek yarışmacı olarak katılan Sergen Bayar, spor eğitmenliği ve modellik yapıyor.

Sergen Bayar'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU

Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini ilk ve orta öğrenimini memleketi Of'ta tamamladı.

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AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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EMİN GÜNENÇ

Survivor gönüllüler takımında yer alan isimlerden biride Emin Günenç'tir. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Emin Günenç'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YUNUS EMRE KARABACAK

Survivor Gönüllüler kadrosunda ismi geçen Yunus Emre Karabacak,11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Bursa’da ikamet eden Yunus Emre, 20 senedir güreş sporu ile uğraşıyor.

Yunus Emre Karabacak'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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HANZADE DURMUŞ OFLUOĞLU

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir.

Hanzade Durmuş Ofluoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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İLAYDA ŞEKER

Yeni sezonun gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden İlayda Şeker 1994 doğumludur. Şeker aslen Nevşehir'lidir.

İlayda Şeker'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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STEVEN SALAM

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelerek burada ikamet etmeye başladı. Lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamladı.

Steven Salam'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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BARAN KÖSE KİMDİR?

Muğla’nın Fethiye ilçesinden Survivor 2020'ye katılan Baran Köse, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alıyor.

Baran Köse'nin detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alıyor. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman güzelliğiyle Survivor 2021 izleyicilerinin dikkatini çekti.

Duygu Serap Salman'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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