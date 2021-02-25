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  3. Survivor 35. bölüm fragmanı yayınlandı! İki takım birbirine girdi

Survivor 35. bölüm fragmanı yayınlandı! İki takım birbirine girdi

TV8 ekranlarının büyük ilgiyle izlenen fenomen yarışması Survivor'un 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Sinirlerin gerildiği bu bölümde iki takım birbirine girdi...

Ekranların reyting rekortmeni fenomen yarışma Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. İki takım arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı ödül oyununda kırmızı takımın sevinmesi gönüllülerin sinirini geriyor. Gerilen sinirlerin sonunda ise iki ekip birbirine giriyor. 

Adadaki mücadele devam ederken, açlık ve diğer zor şartlar ile sınanan yarışmacılar her geçen gün daha da hırslanıyor. 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde ödül oyununun kazanını şimdiden merak konusu oldu. 

Survivor 35. bölüm fragmanı yayınlandı! İki takım birbirine girdi

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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