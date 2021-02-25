Survivor 35. bölüm fragmanı yayınlandı! İki takım birbirine girdi

Ekranların reyting rekortmeni fenomen yarışma Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. İki takım arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı ödül oyununda kırmızı takımın sevinmesi gönüllülerin sinirini geriyor. Gerilen sinirlerin sonunda ise iki ekip birbirine giriyor.

Adadaki mücadele devam ederken, açlık ve diğer zor şartlar ile sınanan yarışmacılar her geçen gün daha da hırslanıyor. 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde ödül oyununun kazanını şimdiden merak konusu oldu.