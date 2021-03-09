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  3. Survivor 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun'dan Çağrı Atakan'a çıkış bileti!

Survivor 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun'dan Çağrı Atakan'a çıkış bileti!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 44. bölüm fragmanında ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunu için kıyasıya kapışırken agrasif tavırlarıyla ön plana çıkan Çağrı Atakan'ın sunucu Murat Ceylan'a yaptığı hareket ve bağırmalarından sonra Acun tarafından diskalifiyesi isteniyor.

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09 Mart 2021 Salı 10:30
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