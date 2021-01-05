TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Survivor 2021 kadrosu ve gününün açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından bu sene hangi adada çekileceği merak ediliyor. Peki Survivor adası nerede? Survivor adası yeni nerede harita 2021? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ADASI NEREDE, SURVİVOR ADASI NEREDE HARİTA 2021?

Survivor adlı yarışmanın çekimlerinin bu adada gerçekleşmesinden dolayı epeyce araştırma konusu oldu. Merak edilen Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu ‘Republika Dominikana’), Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşim yeridir.

Survivor'da kimler şampiyon oldu? Geçmişten günümüze Survivor kazananları kimler?

Başkenti, Santo Domingo da Amerika’lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükümet tarafından idare edilmiştir. 1961’de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina’nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

Dominik Adasının harita bilgilerine aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz...