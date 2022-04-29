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  3. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cesur paylaşım! “Göğüs uçların gözükecek iyi kapatsaydın”

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cesur paylaşım! “Göğüs uçların gözükecek iyi kapatsaydın”

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü müzisyenin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cesur paylaşım! “Göğüs uçların gözükecek iyi kapatsaydın” 117

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor.