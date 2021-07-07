Survivor All Star 2022 kadrosu | Survivor All Star 2022'de kimler var?

Acun Ilıcalı'nın, TV8 ekranlarında sunduğu Survivor, önümüzdeki sene daha önce yarışan ve ses getirmiş olan yarışmacıların tekrar katılacağı Survivor All Star 2022 ile ekrana gelecek. Yarışmada kimlerin olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Survivor All Star 2022'de kimler var? sorusu merakla aratılıyor. İşte Survivor All Star 2022 kadrosu...

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU | SURVİVOR ALL STAR 2022'DE KİMLER VAR?

Survivor 2021 yarışmasının finalinin ardından seyirciler seneye hangi yarışmacıların programa katılacağını merak etmeye başladı.

Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma'da 2022 Survivor All Star'da olması muhtemel isimleri açıklarken şu an için ihtimal olan kişiler arasında; Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude yer aldığını belirtti.

Öte yandan Mert'in de kadroda olmasını oylamaya sundu.

SURVİVOR TÜRKİYE

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı.

2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur.

2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur.

Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur.

2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur.

2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur.

2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur.

2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur.

2021 yılında ise İsmail Balaban şampiyon olmuştur.