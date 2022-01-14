Survivor All Star 2022'nin ilk fragmanında korkutan sakatlık! Barış Murat Yağcı'yı acı içinde kıvrandığını gören sevenleri telaşlandı
Heyecanla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı yayınlandı. 15 Ocak Cumartesi akşamı izleyici karşısına geçecek olan All Star'da sezon korkutan bir sakatlıkla başlıyor. Ödül oyunu sırasında ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağçı sakatlanıyor.
Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor.All Star'ın büyük bir merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.
Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşiyor.
İLK ÖDÜL OYUNU
Yarışmadaki ilk günlerinde ise takımları oldukça zorlu bir ödül oyunu bekliyor. Yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın oyunu açıklamasının ardından büyük şok yaşıyor.
BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANIYOR
Zorlu oyunda ise, Survivor 2020'nin finalisti Barış Murat Yağcı sakatlanıyor. Acı içinde yere düşen Barış'a arkadaşları yardıma koşuyor.
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