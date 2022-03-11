Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programının yeni bölümünde Ogeday ve Hikmet arasında gerilim yaşandı. Seda ile Yasin arasında şiddetli tartışmalar yaşanırken dokunulmazlık oyunu heyecanları anlara sahne oldu. Yarışmayı izlemek isteyenler için Survivor All Star 45. bölüm full, tek parça izle TV8 | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE TV8 | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Her bölümü bir başka tartışmaya sahne olan Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanıyla heyecanı bir kat daha artırdı. Ogeday ve Hikmet arasındaki gerilime sahne olan yarışmanın yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu onanıyor.

SURVİVOR ALL STAR 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE TV8

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

