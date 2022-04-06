TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler yayın akışında yeni bölümün neden yer almadığını araştırıyor. Peki Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR ALL STAR BUGÜN YOK MU? SURVİVOR NEDEN YOK 6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA?

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle bugün TV8 izleyicileri ile buluşacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümü bugün ekranlarda yer almayacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 71. bölümü ise 7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor All Star'ın 5 Nisan tarihli bölümünde Acun Ilıcalı gecenin sonunda yapmış olduğu açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu açıkladı. Elendiği için oldukça üzülen Ardahan son kez söz alarak "Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum." şeklinde konuştu.