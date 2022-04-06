İstanbul'a ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu sözlerini her geçen yıl yuttu: "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz, kesinlikle ucuzlayacak"Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2022 Çarşamba puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf ilişkilerden soğuttu! "Kuzenimle sevgili olan abim eskorta gidiyor"Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tezahüratlar yaramadı! Parti grubunda atılan slogan Akşener’i yerinden sıçrattı: “Ay korkuttun beni be”AK Parti'den enflasyonla mücadele için önemli adım! Vatandaşın en çok tükettiği ürünlerin fiyatı sabitlenecekSurvivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?Her sene çöken yol bu yılda çöktü! Heyelan Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolu çökerttiSon dakika | MSB duyurdu! Kefken açıklarında mayın tespit edildiATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 6 Nisan 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star bugün yok mu? Ekranda Survivor'ı göremeyen vatandaşlar merakla Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman? sorularını aratmaya başladı. İşte detaylar...

Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler yayın akışında yeni bölümün neden yer almadığını araştırıyor. Peki Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR ALL STAR BUGÜN YOK MU? SURVİVOR NEDEN YOK 6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA?

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle bugün TV8 izleyicileri ile buluşacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümü bugün ekranlarda yer almayacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 71. bölümü ise 7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor All Star'ın 5 Nisan tarihli bölümünde  Acun Ilıcalı gecenin sonunda yapmış olduğu açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu açıkladı. Elendiği için oldukça üzülen Ardahan son kez söz alarak "Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum." şeklinde konuştu.

Survivor All Star bugün yok mu? Survivor neden yok 6 Nisan 2022 Çarşamba? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT