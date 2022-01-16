Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?
Survivor All Star 2022'nin ilk ödül oyununu ve dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. İlk sembol ödülünün kazananı Sude olurken, ada konseyinde birinci eleme adayı olan ve sürgüne gidecek isim de belirlendi. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer? İşte, tüm detaylar...
Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla izleyenleri ekrana kilitlemeyi bir kez daha başardı. Survivor açılışları her yıl olduğu gibi bu yılda büyük beğeni topladı. Survivor All Star 2022 açılışı klasik arabalarla yapıldı. Survivor All Star 2022'nin ilk ödül oyununu ve dokunulmazlığı kazanan takımı ise gönüllüler oldu. İlk kez bu yıl uygulanacak yeni bir kural olan sürgün kampına gönderilecek olan isim konseyde belirlendi. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer? İşte, tüm detaylar...
Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?
Ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununun ardından toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı, sadece İlk hafta uygulanacak olan sürgün kampı uygulamasını detaylarıyla yarışmacılara anlattı.
Sürgün kampı uygulaması, Survivor tarihinde ilk defa ve bir hafta süreyle yapılacak. Ada konseyinde ismi çıkan yarışmacı tek başına bir adada kalmaz zorunda olacak. İlk eleme adayı, sürgün adasında tek başına 24 saat geçirecek ve kimseyle irtibat halinde olamayacak. Yarışmacı, sadece eleme gününde ada konseyinde yer alacak. Hiç bir oyuna katılamayacak ve ödüllerden yararlanamayacak. İlk hafta dört dokunulmazlık oyunu oynanacak ve konseyde ismi çıkan dört aday, sırayla sürgün kampına gönderilecek.
Sezonun ilk dokunulmazlığını kaybeden takım ünlüler oldu. Sakatlığı olan Adem Kılıçcı, kurallar dahilinde oylamada oy kullanmadı ve ismi yazılmadı. Oylamada altı isim yazıldı. Bu isimler arasında en çok oyu alan ve sürgün kampına gönderilen isim Birsen Bekgöz oldu.
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı