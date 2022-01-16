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  3. Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

Survivor All Star 2022'nin ilk ödül oyununu ve dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. İlk sembol ödülünün kazananı Sude olurken, ada konseyinde birinci eleme adayı olan ve sürgüne gidecek isim de belirlendi. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer? İşte, tüm detaylar...

Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla izleyenleri ekrana kilitlemeyi bir kez daha başardı. Survivor açılışları her yıl olduğu gibi bu yılda büyük beğeni topladı. Survivor All Star 2022 açılışı klasik arabalarla yapıldı. Survivor All Star 2022'nin ilk ödül oyununu ve dokunulmazlığı kazanan takımı ise gönüllüler oldu. İlk kez bu yıl uygulanacak yeni bir kural olan sürgün kampına gönderilecek olan isim konseyde belirlendi. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer? İşte, tüm detaylar...

Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

Ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununun ardından toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı, sadece İlk hafta uygulanacak olan sürgün kampı uygulamasını detaylarıyla yarışmacılara anlattı.

Sürgün kampı uygulaması, Survivor tarihinde ilk defa ve bir hafta süreyle yapılacak. Ada konseyinde ismi çıkan yarışmacı tek başına bir adada kalmaz zorunda olacak. İlk eleme adayı, sürgün adasında tek başına 24 saat geçirecek ve kimseyle irtibat halinde olamayacak. Yarışmacı, sadece eleme gününde ada konseyinde yer alacak. Hiç bir oyuna katılamayacak ve ödüllerden yararlanamayacak. İlk hafta dört dokunulmazlık oyunu oynanacak ve konseyde ismi çıkan dört  aday, sırayla sürgün kampına gönderilecek.

Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

Sezonun ilk dokunulmazlığını kaybeden takım ünlüler oldu. Sakatlığı olan Adem Kılıçcı, kurallar dahilinde oylamada oy kullanmadı ve ismi yazılmadı. Oylamada altı isim yazıldı. Bu isimler arasında en çok oyu alan ve sürgün kampına gönderilen isim Birsen Bekgöz oldu.

Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz
 Survivor All Star eleme adayı kim 15 Ocak Cumartesi 2022? Sürgün kampı nedir, nasıl bir yer?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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