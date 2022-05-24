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Survivor All Star kim elendi 24 Mayıs 2022 Salı? | Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım ve elenen yarışmacı merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor All Star kim elendi 24 Mayıs 2022 Salı? | Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtına yer verdik...

Survivor All Star kim elendi 24 Mayıs 2022 Salı? | Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan dorukta. Ödül oyununu kazanan takım merak edilirken gece sonunda elenen ismin kim olduğu araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Survivor All Star kim elendi 24 Mayıs 2022 Salı? | Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümünün ödül oyununda kazanan takımı henüz belli olmadı.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ 24 MAYIS 2022 SALI?

Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude haftaya eleme adayları olarak girdiler. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde elenen isim henüz belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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