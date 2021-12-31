Seyirciye izlerken tırnak yediren, heyecan doruklarını zirveye taşıyan Survivor programı, 2022 All Star kadrosuyla ekranlara geliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının güçlü isimleri kıyasıya rekabet edecek. Tüm yılların en popüler ve en güçlü adayları seyircinin heyecanına ortaklık edecek. Acun Ilıcalı, resmi Twitter adresinden Survivor All Star ünlüler tanıtım fragmanını yayınladı. Haberimizde, Survivor All Star ünlüler tanıtım fragmanı 2022 | 2022 Survivor All Star tanıtım fragmanı başlıklarına yer verdik.

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER TANITIM FRAGMANI 2022 | 2022 SURVİVOR ALL STAR TANITIM FRAGMANI

Adem Kılıçcı, Avatar Atakan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Varış, Elif Yıldırım Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz gibi güçlü isimlerin yer aldığı Survivor All Star ünlüler tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte o dev kadronun yer aldığı tanıtım...