Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor'ın 84. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merakla 'Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?' soruları araştırılıyor. Biz de detaylara haberimizde yer verdik...

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili sosyal medyada anket açacağına ve bu duruma izleyicilerin karar vereceğini ifade etmişti. Bu akşam gerçekleşecek olan konseyde yeni takımlar belli olacak. Peki Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte detaylar... SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU? 15 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacı sayılarında orantısızlık olduğunu ifade ederek, "Şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum. İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" demişti. Ünlü televizyoncu sosyal medya hesabında konuya dair anket açtı. Acun Ilıcalı, günler sonra gelen son açıklamasında takımlarda değişiklik için acil durum konseyinin toplanacağını ifade etmişti. SURVİVOR ALL STAR KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU? Survivor 2022'de yeni takımların nasıl oluşacağI 21 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 84. bölümle netlik kazanacak. Survivor 2022 All Star'a en son Gönüllüler takımı yarışmacısı Yağmur Banda veda etti. Bu akşam gerçekleştirilecek acil durum konseyinde Acun Ilılcalı yeni takımları duyuracak. Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu; Adem Kılıçcı Çağan Atakan Arslan Furkan Kızılay Mert Öcal Sercan Yıldırım Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya Aycan Yanaç Elif Gören Merve Aydın Nagihan Karadere Sema Aydemir Birsen Bekgöz Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu; Gökhan Keser Ogeday Girişken Anıl Berk Baki Hikmet Tuğsuz Ardahan Uzkanbaş Berkan Karabulut Yasin Obuz Gizem Kerimoğlu Berna Keklikler Sude Burcu Seda Aydemir Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı