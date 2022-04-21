Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili sosyal medyada anket açacağına ve bu duruma izleyicilerin karar vereceğini ifade etmişti. Bu akşam gerçekleşecek olan konseyde yeni takımlar belli olacak. Peki Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

15 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacı sayılarında orantısızlık olduğunu ifade ederek, "Şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum. İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" demişti.

Ünlü televizyoncu sosyal medya hesabında konuya dair anket açtı.

Acun Ilıcalı, günler sonra gelen son açıklamasında takımlarda değişiklik için acil durum konseyinin toplanacağını ifade etmişti.

SURVİVOR ALL STAR KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2022'de yeni takımların nasıl oluşacağI 21 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 84. bölümle netlik kazanacak.

Survivor 2022 All Star'a en son Gönüllüler takımı yarışmacısı Yağmur Banda veda etti. Bu akşam gerçekleştirilecek acil durum konseyinde Acun Ilılcalı yeni takımları duyuracak.

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı